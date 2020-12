Romina Power, la tragica notizia dopo la malattia: ‘Ha lasciato il suo corpo’

La cantante statunitense ha subito nelle ultime ore un terribile lutto. Il messaggio di addio sui social commuove i fan.

Romina Power è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Molto attiva sui social, l’ex compagna di Al Bano Carrisi ama condividere la sua quotidianità privata e professionale sul suo profilo Instagram seguito da oltre 214mila followers.

Poche ore fa il triste annuncio tra i suoi post. La Power ha dovuto infatti salutare per sempre uno dei suoi amici più cari. Lo straziante addio commuove tutti.

L’ultimo saluto sui social

Romina Power ha annunciato sui social, di aver perso il suo tenero amico a quattro zampe, il piccolo Cutie.

Lo scorso 12 Dicembre la cantante statunitense aveva rivelato ai suoi followers, che il cucciolo non stesse molto bene.

Da allora probabilmente le sue condizioni di salute devono essersi aggravate sino a condurlo alla morte. Una perdita devastante per l’artista la quale era molto legata a Cutie.

Straziante l’addio sui social, all’interno del quale richiamando la sua religione, il Buddhismo, augura lui una ‘favorevole reincarnazione’:

‘Il mio Cutie ha lasciato il suo corpicino. Che abbia una favorevole reincarnazione’

ha scritto sul suo profilo social, nel salutare per sempre il suo dolcissimo amico pelosetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei followers, profondamente dispiaciuti per la grave perdita.

Al Bano Carrisi rifiutato per tre volte da Romina

Nell’arco degli ultimi giorni, prima del drammatico lutto, la cantante statunitense è finita sotto i riflettori dopo aver rifiutato per ben tre volte, l’invito di Al Bano Carrisi a trascorrere nella masseria che condivide con la Lecciso, le festività Natalizie.

Il motivo? Pare nulla di personale, voci di corridoio rivelano che non sarebbe la presenza della showgirl leccese e i suoi figli ad infastidire Romina Power, bensì il rifiuto sarebbe dettato dal mero rispetto delle misure di prevenzione anti-covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano e Romina – Fanpage (@_albanoeromina_)

Sarà realmente così o si tratta, come suppongono molti utenti sui social, di scuse per non partecipare alle festività insieme ai Carrisi-Lecciso? Staremo a vedere.