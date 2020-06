Romina Power, la leucemia e la frase da brividi ‘Avrei dovuto morire prima’: l’ex di Al Bano sconvolge in diretta

Romina Power non è riuscita a stare in silenzio. La cantante ha confessato in diretta il suo dolore per e la malattia che ha portato via la sorella

Conosciamo tutti Romina Power, volto e voce solari della televisione italiana, spesso al centro dell’attenzione dei media per i suoi progetti e per la vita familiare.

Dopo la perdita della figlia Ylenia Carrisi, arriva ora la notizia di un terribile lutto che ha colpito la cantante.

Il dramma di Romina Power

Romina Power si è mostrata fuori di sé a Domenica In. Sconvolta, per via di ciò che le è accaduto in questi ultimi giorni di giugno.

La Power ha accettato l’invito di Mara Venier negli studi di Rai 1, nonostante non fosse assolutamente in grado di sostenere delle interviste né dell’umore per mostrarsi in pubblico.

“Quando prendo un impegno, lo mantengo”.

La cantante, infatti, è stata colpita da un vero e proprio dramma, che l’ha scossa in questi giorni e che le ha tolto il sorriso.

Il lutto della cantante

Romina Power è stata colpita da gravissimo lutto. La sorella minore Taryn Power, infatti, è morta nei giorni scorsi in Wisconsin.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, la cantante non ha potuto non affrontare questo gravissimo dolore personale.

“Oggi la leucemia si cura in molti casi, ma per Taryn non c’è stato nulla da fare”.

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista con Romina è stato quello in cui l’ex moglie di Albano Carrisi e madre di Cristèl, Yari e Romina JR. ha pronunciato una frase:

“Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana”.

Secondo Romina, infatti, sarebbe dovuta morire lei al posto della sorella Taryn.

“Lei è sempre stata più brava di me, anche sul lato artistico”.

Una grave perdita quella di casa Power, che ha segnato profondamente Romina e dalla quale difficilmente si riprenderà.