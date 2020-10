Romina Power, curve tutte bagnate: la foto senza veli al mare fa il pieno di like

L’artista italo-americana beccata al mare in tanga: lo scatto amarcord fa il pieno di like, la sua bellezza è intramontabile.

La sua è una bellezza senza tempo. Nonostante abbia quasi 70 anni, è ancora oggi una delle donne più affascinati del Bel Paese.

La pagina fan a lei dedicata non manca mai condividere scatti del passato. Uno degli ultimi, ritrae l’artista italo-americana con indosso un tanga al mare. In queste ore, inoltre, la cantante ha pubblicato un ricordo dell’estate ormai passata che ha fatto il pieno di like.

Romina Power, lo scatto amarcord è da capogiro!

Già dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo, Romina Power è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per le bellissime interpretazioni canore insieme ad Al Bano Carrisi ma anche per la sua disarmante bellezza.

Basta solo dare un’occhiata a qualche istantanea del passato per ricordare quella ragazza. Giovane, occhi profondi, capelli lunghissimi e corpo snello dalle misure perfette. Nonostante abbia quasi ’70, anni il suo fascino è rimasto immutato nel tempo.

Di recente, una pagina fan dedicata all’artista ha condiviso uno scatto amarcord che fa tornare alla mente la sua semplicità che non ha mai perso negli anni.

La foto in questione ha immediatamente collezionato una serie di like e commenti. Il motivo è semplice: l’ex compagna di Al Bano è al mare ma il dettaglio bollente non passa inosservato: è di spalle ed indossa un mini tanga che risalta il suo lato B.

Anche l’ultimo scatto condiviso sul suo account Ig ha catturato attenzione di tutti.

L’artista al mare

Uno scatto del presente che ritrae perfettamente la sua bellezza che non si affievolisce con il passare del tempo.

Nel ricordo dell’estate ormai passata, Romina ha condiviso una foto che la ritrae al mare. In primo piano le sue gambe ed un panorama mozzafiato:

Lei non perde mai la sua vitalità ed il suo fascino, che la caratterizzano da quando era giovane.