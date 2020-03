Pelle corrosa dalla candeggina, Romina Power: la foto choc sui social, bufera contro Barbara D’Urso

Non poteva passare inosservato il post che la ex moglie di Al Bano, Romina Power, ha pubblicato sui social: pelle corrosa dalla candeggina usata sui cani

Barbara D’Urso è finita in queste ore sotto i riflettori, in primis per essere una delle conduttrici che ad oggi, nonostante lo Stato d’Emergenza continua a condurre normalmente i suoi palinsesti in Tv.

Per questa ragione è stata molto criticata dai telespettatori e brutalizzata dagli haters, additandola come una persona che non ha nessun senso civico, e rispetto per il proprio staff tecnico, esponendolo ogni giorno al rischio di poter essere contagiati dal virus.

Qualche giorno fa inoltre è finita al centro delle polemiche, poichè restando in tema di prevenzione e regole da perseguire per ridurre al minimo il contagio da Covid-19, si è parlato a Pomeriggio Cinque, delle misure da perseguire per disinfettare le zampe degli amici a quattro zampe.

Dopo la puntata il feroce attacco di Romina Power. Ma andiamo con Ordine.

Barbara D’Urso: si può disinfettare le zampe dei cani con la candeggina?

In una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, la conduttrice partenopea aveva spiegato una delle modalità con cui disinfettano le zampette dei cani, è quella di utilizzare la candeggina.

A seguito di queste dichiarazioni, la conduttrice finita nella bufera del web, essendo la candeggina altamente corrosiva, ha riproposto l’argomento in collegamento con Marco Melosi Presidente dell’associazione dei veterinari italiani, per chiarire quanto detto precedentemente.

Barbara D’Urso ha ribadito che sul sito del Ministero della Salute, è riportato che basta semplice acqua e sapone, poi ha sottolineato ed ha aggiunto che eventualmente è possibile aggiungere in 1 litro di acqua 2 cucchiai di candeggina (l’articolo continua dopo il post).

Sperando di aver chiarito ogni dubbio, ecco i consigli per disinfettare le zampe degli animali domestici di Marco Melosi, presidente dell'associazione medici veterinari italiani #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bewLQShBmb — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 30, 2020

La Power contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque

Sibillino il post di Romina Power nei confronti della conduttrice partenopea, alla quale furiosa ha voluto dire la sua circa l’argomento.

La cantante statunitense ha mostrato le zampette di un cane fortemente arrossate accompagnando lo scatto col seguente messaggio:

‘Non disinfettate le zampe dei vostri cagnolini con candeggina. Ecco cosa provoca ANCHE diluita! Basta acqua e sapone’

Quale sarà la contro-risposta della conduttrice? Di seguito il post dell’artista statunitense sui social: