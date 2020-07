Romina Power, la verità su Al Bano: “Mi ha sempre dato fastidio…”

Romina Power e la sua confessione inedita fatta su Albano: “Mi ha sempre dato fastidio…” e lo rende noto soltanto ora. Qual è questo particolare retroscena mai svelato?

Romina Power, dopo tanti anni dalla rottura, ha fatto una confessione inedita su Al Bano. Dichiarando che qualcosa l’ha sempre infastidita del comportamento del cantante. Lha rivelato soltanto adesso, dopo così tanto tempo dal loro divorzio.

L’anniversario

Il 26 luglio sarebbe ricorso il cinquantesimo anniversario di Matrimonio se non si fosse interrotto, ma i fan non hanno dimenticato e vedono i due come una coppia. In occasione di quest’anniversario Romina affida alle colonne del Corriere le sue confidenze.

L’intervista

Nell’intervista racconta il rapporto con il cantante raccontando anche un particolare inedito, che infastidiva tantissimo Romina. Ma prima di svelare questo piccolo retroscena, parla di come il pubblico sia rimasto affezionato all’idea di Albano e Romina come coppia, nonostante la separazione ed il successivo divorzio. La cantante ha spiegato perché quest’idea perdura nei fan fedelissimi che ancora assistono ai loro concerti:

“Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme.”

I due si sono sposati molto giovani e sono diventati la coppia protagonista di tutti i rotocalchi dell’epoca.

Romina prosegue raccontando che non avevano programmato assolutamente nulla e le canzoni che li vedono protagonisti, non sarebbero mai state scritte se non si fossero innamorati. Sia sul palco che nel privato, erano pari, nessuno era spalla dell’altro. Ed è proprio questo che non amava la Power:

“Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power.”

Era infastidita perché presentata semplicemente col nome di battesimo, un particolare mai rilevato in precedenza e non noto a nessuno. Voi ne eravate a conoscenza?