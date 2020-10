Roma, scontro tra due bici sulla pista ciclabile: morto un uomo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì sul Lungotevere della Vittoria. Il ciclista è deceduto sul colpo.

Il Codacons ha annunciato una denuncia al Comune se dovesse emergere che lo stato del manto stradale abbia inciso nell’incidente.

Incidente sulla pista ciclabile

Un uomo è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sulla pista ciclabile sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati della capitale.

Come riferisce anche Fanpage, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un ciclista ha urtato la bici che lo precedeva. L’uomo in sella alla bici anteriore ha perso il controllo del mezzo, battendo violentemente la testa su un’auto in sosta.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di un uomo sulla 60ina, che indossava casco ed abbigliamento sportivo. La vittima era sprovvista di documenti e non è stato ancora possibile identificarlo.

L’annuncio del Codacons

L’associazione dei consumatori ha annunciato una denuncia a carico del Comune di Roma, se fosse accertato che l’incidente sulla pista ciclabile nel quartiere Prati della capitale sia stata causata da una scarsa manutenzione del manto stradale.

“Siamo pronti a denunciare il Comune per concorso in omicidio colposo qualora dovessero emergere cause riconducibili allo stato della pista ciclabile teatro del decesso”

si legge nella nota pubblicata dall’associazione dei consumatori.

L’ipotesi è che a causare la collisione possa essere stata una manovra sbagliata da parte di uno dei due ciclisti, ma si attendono ulteriori accertamenti.

Le biciclette sono state sequestrate e per la vittima è stato disposto l’esame autoptico. Il ciclista che si trovava dietro è stato sottoposto agli esami del sangue, per accertare se avesse fatto uso di qualche sostanza.

Non si esclude comunque che il ciclista coinvolto nell’incidente possa finire sotto inchiesta.