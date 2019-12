Una lite furiosa si è scatenata a Roma tra due donne: una è un’edicolante, l’altra è un’attrice che è stata soccorsa e portata in ospedale

Chi passava per quella strada di Roma e ha assistito alla lite è rimasto scioccato!

Roma: dopo una lite un’attrice famosa viene ricoverata

La lite a Roma si è scatenata tra una donna edicolante e un’attrice, ultimamente particolarmente famosa sul piccolo schermo. Il fatto è accaduto ieri, 29 dicembre, nel corso della mattinata, nei pressi di Piazza Risorgimento a Roma.

Come si legge da Il Messaggero, la lite è stata particolarmente violenta. Il motivo del litigio tra le due donne sarebbe stato un atto di scortesia da parte dell’edicolante nei confronti della donna. La commerciante le avrebbe chiesto di rispettare la fila, per poi essere servita. La lentezza della commerciante avrebbe fatto innervosire l’attrice. Dopodicché, le due donne sono venute alle mani.

Chi è l’attrice in questione?

La lite ha fatto sì che le due donne si sentissero particolarmente scosse e l’attrice, Irene Ferri, è stata portata in ospedale. Qui è stata visitata ma subito dimessa perché senza problemi di rilievo. Soltanto un po’ di ecchimosi al volto. Non ci vorrà molto per l’attrice a dimenticare lo spiacevole episodio. La polizia ha aperto un fascicolo per indagare sul reale movente dei fatti. Se nessuna delle due donne sporgerà denuncia, il fatto cadrà nel dimenticatoio.

Irene Ferri sta vivendo un momento d’oro nella tv italiana essendo interprete della serie Pezzi Unici. Inoltre, è molto impegnata anche in teatro.