Rocío Muñoz, lo spacco è troppo profondo: il lato B è perfetto

Una bella come lei non fa fatica a racimolare like e commenti sui social. Rocío Muñoz Morales con il suo ultimo scatto ha congelato il traffico sui social.

Basta guardarla per qualche secondo per capire come abbia fatto Rocío Muñoz Morales a conquistare uno degli attori più belli di Italia, Raoul Bova. Lo scatto pubblicato poche ore fa nn fa altro che risaltare ancora di più la sua innegabile bellezza.

La compagna di Raoul Bova, essendo una mamma, evita di cadere nel volgare. Infatti, i suoi scatti sono sensuali ma mai troppo provocanti.

Rocío Muñoz Morales, spacco audace sui social

La sua immagina ricorda le belle donne degli anni ’30: Rocío Muñoz Morales è affascinante anche al naturale. Mamma di due bambine, Luna e Alma di 5 e 2 anni, è un’amante della famiglia ed è per questo che molto probabilmente non si fermerà ai due figli con Raoul conosciuto proprio sul set di Immaturi.

Madrileña di nascita, deve la sua fama alla Spagna: nel 2006 entrò, come ballerina ,nel tour di Julio Iglesias. Solo poco tempo dopo, entrò nel cast (come insegnante di danza) nella versione spagnola di Ballando con le Stelle.



Insomma, una bellezza come la sua non poteva passare inosservata. Nello scatto postato poche ore fa il suo fascino risalta in modo evidente.

La moglie di Bova seguitissima sui social

Come molti vip anche Rocìo vanta tantissimi followers. La moglie di Bova ha tanti fa che si interessano ai suoi post. E lei ne approfitta condividendo spaccati della vita quotidiana, di famiglia e non, ma anche alcuni scatti di servizi fotografici recenti.

Su Telecinco ha mosso però i primi passi come attrice. Il suo viso incantevole e il corpo molto sinuoso, ha conquistata in fretta copertine internazionali come Vogue o Vanity Fair.

In Italia si è conquistata anche un posto al Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti come valletta.