Tutto su Rocío Muñoz Morales: dalle terribili accuse all’amore con Raoul Bova

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla splendida attrice spagnola, ora scrittrice del suo primo romanzo.

Abbiamo tutti ben presente la bellissima e talentuosa Rocío Muñoz Morales, da anni ormai legata al collega Raoul Bova.

La 32enne è tornata a far parlare di sé con la pubblicazione del suo primo libro, dal titolo Un posto tutto mio.

Chi è Rocío Muñoz Morales

Nasce a Madrid, il 10 giugno del 1988, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi 32 anni.

Nel 2009, debutta come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco.

In Italia, invece, recita al cinema in Immaturi – Il viaggio, per la regia di Paolo Genovese de 2012, Tutte le strade portano a Roma, Natale da chef e Tu mi nascondi qualcosa.

In TV partecipa a Sanremo nel 2015 e conduce Telethon nel 2020.

Nel 2021 pubblica il suo primo libro, dal titolo Un posto tutto mio. Durante la promozione del primo romanzo, l’attrice parla di quanto sia stato difficile ambientarsi in Italia.

La complessità del cambiamento sarebbe stata data anche dalle voci circolanti, che la accusavano di essere un’arrampicatrice sociale.

“Mi accusavano di essere ‘un’improvvisata’, che si stava approfittando della fama del compagno. Poi l’Italia è diventata casa, prima ero la straniera.”

Vita privata e curiosità

Nel 2011, sul set di Immaturi – Il viaggio, conosce Raoul Bova, con cui inizia una relazione sentimentale.

La coppia ha due figlie, Luna, nata il 2 dicembre del 2015, e Alma, nata invece il 1º novembre del 2018.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna all’attrice e ora scrittrice con i suoi nuovi progetti.