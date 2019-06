Rocco Papaleo sta male, il triste sfogo dell’attore: il brutto problema di salute

Rocco Papaleo parla del suo problema agli occhi: ecco cosa ha detto l’attore in una intervista a Ok Salute

L’attore si è lasciato andare ad una confessione su un suo problema agli occhi, ecco cosa ha detto.

Rocco Papaleo: problema agli occhi

In una intervista rilasciata ad Ok Salute, l’attore ha parlato del suo problema agli occhi. Rocco Papaleo ha svelato che sin da quanto è miope tanto miope da non avere ricordi nitidi del mondo. Lo sceneggiatore ha poi aggiunto di avere ereditato questo problema agli occhi dal suo papà ma questo non gli ha impedito di realizzare il suo sogno anzi per lui è uno stimolo per la sua brillante carriera:

«Al di là dell’ironia, non vederci bene è stata una grossa opportunità: mi ha permesso di sviluppare uno sguardo diverso, di usare l’immaginazione, di esprimermi con la poesia. (…) Alla miopia devo molto, anche se nel mio caso è davvero accentuata!».

L’attore parla della sua infanzia

Nel corso dell’intervista, il noto regista italiano ha parlato a cuore aperto della sua infanzia e di come il problema agli occhi ha condizionato il suo rapporto con gli altri bambini. Rocco Papaleo ha raccontato che da bambino, per riuscire a seguire il programma, doveva incollarsi al televisore e alla lavagna non riusciva a vedere nulla. L’attore afferma che nonostante gli occhiali non è in grado di mettere a fuoco distintamente gli oggetti. Il motivo? Gli mancano nove diottrie all’occhio destro e undici al sinistro. Rocco Papaleo ha poi aggiunto che, per non farsi mancare nulla, è anche presbite e un pò astigmatico.

L’attore è attualmente impegnato sul set pugliese del nuovo film di Carlo Verdone “Si vive una volta sola”, con protagonisti anche Anna Foglietta, Max Tortora e lo stesso Verdone.