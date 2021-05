Roberto Farnesi, la famiglia si allarga: l’annuncio dell’attore de Il Paradiso delle Signore commuove i fan – Foto

L’interprete di Umberto Guarnieri ha fatto un annuncio davvero spiazzante, che i fan hanno accolto con immensa gioia.

Roberto Farnesi è sempre al centro dell’attenzione dei media vista la sua immensa popolarità all’interno della soap opera di Rai 1.

Questa volta, l’attore ha pubblicato un’immagine con una didascalia molto eloquente, che sta facendo sognare i fan!

La famiglia di Roberto Farnesi si allarga

Non tutti lo sanno, ma Roberto Farnesi non ha mai avuto un figlio.

Dal 2015 è fidanzato con la giovanissima Lucya Belcastro, che è 25 anni più piccola di lui.

Proprio questa relazione ha lasciato ben sperare i fan dell’attore de Il Paradiso delle Signore, che hanno sempre voluto alle prese con uno o più bebè.

Qualche mese fa, si erano acuiti i sospetti su una presunta gravidanza di Lucya. Adesso, invece, non ci sono più dubbi su un terzo componente che allargherà la famiglia, ma non nel modo che pensate.

L’annuncio dell’attore de Il Paradiso delle Signore spiazza i fan

Poche ore fa, il bellissimo e talentuosissimo interprete di Umberto Guarnieri ha pubblicato una foto su Instagram, che ha raggiunto più di 7mila like.

Nello scatto in questione, appare Roberto Farnesi con un cucciolo in braccio e la scritta:

“…questo giovanotto è arrivato oggi in famiglia!”

Il giovanotto in questione altri non è che un cane di pastore tedesco, che Roberto Farnesi e la fidanzata hanno deciso di adottare.

La coppia lo ha prelevato poche ore fa presso l’Allevamento del Cane da Pastore Tedesco, riconosciuto ENCI e FCI e membro SV.

Ora, il cucciolo, di cui non si conosce ancora il nome, allarga ufficialmente la famiglia di Farnesi, anche se i fan dell’attore non aspettano altro che la notizia di un bebè in arrivo!