Roberta Rei, chi è la conduttrice e inviata de Le Iene? Passioni e sociale

Chi è Roberta Rei, l’inviata de Le Iene, nota per il suo grande impegno giornalistico relativo al mondo della criminalità, dell’ambiente e dei migranti

Scopriamo insieme tutti i segreti di Roberta Rei, dall’infanzia alla formazione professionale, dalle esperienze all’estero ai contributi al giornalismo italiano e mondiale, fino ad arrivare alla collaborazione con Le Iene.

Chi è Roberta Rei

Nasce il 21 agosto del 1985 a Napoli, sotto il segno zodiacale del Leone. Fin da giovanissima coltiva la passione per l’atletica leggera: vola in Cina, dove svolge l’interprete alle Olimpiadi.

Allora scopre la passione per il giornalismo e continua a viaggiare seguendo i suoi sogni, e svolgendo i suoi primi servizi.

Tornata in Italia, frequenta presso la IULM un master in giornalismo e inizia a collaborare con Rainews, Il Fatto Quotidiano e La Repubblica.

Vince il premio Giuseppe D’Avanzo per un suo reportage sui migranti.

Lavora poi per L’Espresso e come inviata ad Agorà e si specializza sulla criminalità organizzata, sull’ambiente e sull’immigrazione. Nel 2016 arriva l’esperienza che la rende nota al grande pubblico televisivo: entra a far parte de Le Iene, trasmissione a cui lavora tutt’ora.

Vita privata e curiosità

La Rei è una donna molto riservata, che tiene alla sua privacy e che difficilmente lascia trapelare informazioni sulla sua vita personale.

Non è chiaro, ad esempio, se la donna sia impegnata in una relazione sentimentale oppure no. Anche attraverso il suo profilo Instagram non è facile dedurre queste informazioni: carica spesso selfie e post che riguardano unicamente il suo lavoro.

Al grande pubblico non è dato sapere neppure dove sia residente e quali siano i suoi guadagni.

Di lei sappiamo abbia una grande passione per la musica, in particolare del Jazz, perché il padre da piccola la portava a tantissimi concerti. La donna saprebbe, infine, parlare benissimo la lingua cinese.