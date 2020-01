Roberta Carluccio, chi è la fitness model: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Roberta Carluccio, la giovane fitness model che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi della Juventus

Scopriamo tutti i segreti sulla bellissima fitness model, Roberta Carluccio.

Chi è Roberta Carluccio

Nasce a Torino, il 12 Giugno del 1997. Inizia la sua attività artistica all’età di sette anni, debuttando come baby-modella al Pitti Bimbo, dove partecipa per 14 edizioni.

Il tuo talento, nel corso degli anni, emerge sempre di più, consentendole di ottenere numerosi agganci nel mondo della moda. Sfila e posa, così, per numerosi cataloghi di abbigliamento e appare in vari spot pubblicitari.

Tra i brand per cui ha lavorato, compaiono Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Diesel, Phard, Guess, Adidas, Gaudi ed altri. Per quanto riguarda, invece, le riviste, la giovane è apparsa nel corso degli anni su Fashion Magazine, Modabimbi, Vogue, Donna Moderna, Diva, Gioia e tanti altri ancora.

A Luglio 2018 incontra i favori dell’Agenzia “Newtopia” nel Team di Fedez, che la vuole immediatamente nel proprio Roster. Ottiene poi la certificazione AICS-CONI e il Diploma Nazionale come Istruttrice di Fitness e di Body Building.

La donna è apparsa anche in televisione e al cinema come nel documentario RAI “Le Terre dei Savoia”, in “Signorina Effe”, a “Temptation Island “2017, a “Le Iene” nel 2018 e in “Natale a Roccaraso”, il primo Film Web Italiano in onda sul canale Youtube della RAI dal dicembre 2018.

Oggi, la Carluccio è una giovane fitness model italiana, che sta ottenendo un enorme successo specialmente sui social, in cui si mostra in tutta la sua bellezza tra un consiglio sull’allenamento e uno sull’alimentazione.

Nel 2020 è ospite della quarta puntata de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Paolo Ruffini su Italia 1.

Vita privata e curiosità

Su Instagram, la giovane vanta più di 1 milione di followers. Il successo è arrivato soprattutto a seguito della pubblicazione di alcuni scatti, che la ritraggono mentre indossa maglie e altri gadget relativi alla Juventus.

I tifosi della Vecchia Signora da quel momento sono letteralmente impazziti per lei.

Molte poche informazioni si hanno infine sulla vita privata della ragazza, che sembrerebbe essere attualmente single.