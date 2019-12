Robbie Williams malattia mentale ‘Buchi neri nel cervello’: la confessione spiazzante

Non tutti sanno che Robbie Williams ha di recente rivelato un suo disturbo. Una malattia che ha descritto con parole che mettono i brividi

Il bravissimo cantante americano Robbie Williams ha fatto una rivelazione scioccante che ha lasciato i suoi fans senza parole.

Robie Williams:” Ho una malattia”

Robbie Williams è d sempre uno dei cantanti più amati del mondo della musica. La sua voce e il suo carattere particolare hanno da sempre catturato l’attenzione del suo pubblico.

Oggi infatti il cantante è uno dei più apprezzati nel suo campo, ma una rivelazione recente di Williams ha lasciato i suoi followers senza parole.

Pare infatti che il cantante britannico abbia rilevato alcuni dettagli sulla sua salute, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una rivelazione cosi importante da parte sua. A quanto pare infatti Robbie in una recente intervista ha parlato di una malattia che ormai da anni lo accompagna, ha infatti dichiarato:

“C’è qualcosa che non torna in me. Ho dei punti ciechi, dei buchi neri. Forse è Asperger o autismo. Non so bene cosa abbia, ma ho qualcosa”.

Queste sono state le parole che hanno lasciato i fan di stucco. Nessuno si aspettava questa strana dichiarazione da parte del cantante, pronunciata durante una trasmissione radiofonica della BBC:

“E’ un lavoro piuttosto difficile stare nella mia testa. Ho un’interessante forma di malattia mentale compulsiva, ossessiva. Direi” ha aggiunto il cantante 44enne ex componente dei Take That e uno dei più famosi e apprezzati cantanti pop al mondo. “ Le cose che ho fatto il giorno prima possono diventare incredibilmente difficili e non so perché sia tanto difficile per me anche alzarmi dal letto. Ma sono così”

Robbie Williams la famiglia

Il cantante britannico ha ottenuto il suo successo fin da piccolo, da quando a soli 4 anni ha capito che la sua strada era la musica e non solo. Il cantante non ama solo la musica, ma in passato ha avuto a che fare anche con il teatro. Dopo la separazione dei suoi genitori la sua vita non è stata più la stessa, infatti il cantante è caduto in depressione prendendo una brutta dipendenza da alcool e droga.

Ma fortunatamente a metterlo sulla giusta via è stata la bella Ayda Field con cui ormai è sposato dal 2009 e da cui è nata anche la sua prima bambina. Oggi però il cantante, con la rivelazione fatta alla BBC, ha fatto insospettire i suoi fan, che si sono letteralmente preoccupati per la sua salute.