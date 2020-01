Ritiro prodotto, uova contaminate: aumentano i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Il ritiro prodotto in questo periodo è uno dei punti focali del Ministero della Salute: aumentano i lotti delle uova contaminate

Nuovo ritiro prodotto? Più che nuovo un aggiunta, visto che si tratta di uova biologiche contaminate: il Ministero della Salute ha individuato e segnalato altri lotti.

I lotti delle uova contaminate da non consumare

Dopo il formaggio, le barrette e il primo lotto di uova richiamate il 22 gennaio, il Ministero della Salute ha evidenziato alcuni lotti aggiuntivi che non dovranno essere consumati e restituiti.

Il nuovo richiamo ha nuovamente come oggetto l’azienda agricola biologica Olivero Claudio di Via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo – Piemonte.

Quali sono i lotti richiamati? È necessario fare attenzione ai seguenti lotti:

1A130120 scadenza 10 febbraio

2A130120 scadenza 10 febbraio

2C130120 scadenza 10 febbraio

1A140120 scadenza 11 febbraio

2C140120 scadenza 11 febbraio

Queste uova si trovano sfuse oppure in confezioni da 4 oppure 6 e sono biologiche. La motivazione del nuovo richiamo è per

“contaminazione microbiologica da salmonella enteritidis”

Il ritiro, come spiega il Ministero della Salute, è a scopo preventivo al fine di evitare e isolare tale prodotto in caso di conferma. Inoltre, raccomanda tutti i cittadini di non consumarle e restituirle al punto vendita di fiducia dove verranno ritirate e rimborsate (anche senza lo scontrino di acquisto).

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Ministero della Salute o chiedere al punto vendita di fiducia.