Ritiro prodotto per bambini, richiamo da Esselunga per rischio microbiologico

Ennesimo ritiro prodotto per bambini da parte di Esselunga che ha evidenziato un rischio microbiologico. Ecco qual è il prodotto in questione e il lotto.

Richiamo prodotto per bambini da parte di Esselunga che ha invitato i consumatori a controllare il lotto e procedere alla sua restituzione.

Qual è il prodotto per bambini ritirato da Esselunga?

Esselunga ha postato sul suo sito ufficiale un richiamo per le salviettine disinfettanti antibatteriche per bambini. La denominazione del prodotto in oggetto è:

TRUDI BABY CARE con codice EAN 8007300004303

Si presenta in confezione singola da 20 salviettina ciascuna con numero identificativo 201312 – 201314.

Il prodotto viene importato da Silc Spa che ha sede in S.P. 35 Km 4 a Trescore Cremasco – Cremona. Sono le classiche salviettine per bambini che vengono acquistate all’interno del supermercato in confezione singola.

La motivazione del richiamo sul prodotto per bambini

La Essenlunga nel suo comunicato ha chiesto a tutti i suoi clienti di non utilizzare queste salviettine per rischio microbiologico:

“pur in assenza di un rischio significativo e concreto per la salute del consumatore legato all’uso corretto del prodotto medesimo – si raccomanda a puro titolo cautelativo – di sospenderne l’impiego”

Dai controlli effettuati si evince che il prodotto possegga una non conformità microbiologia che riguarda una materia prima, utilizzata durante il suo confezionamento.

Come ottenere il rimborso del prodotto richiamato da Esselunga?

Come si evince dal comunicato, l’azienda chiede al consumatore finale non utilizzare il prodotto e riportarlo al punto vendita più vicino. Lo staff provvederà alla sostituzione immediata dello stesso.

Giovanni D’Agata, Presidente dello Sportello dei Diritti evidenzia:

“se avete acquistato queste salviettine, basta quindi controllare il lotto: se coincide con quello in oggetto di richiamo evitate di utilizzarle e portatele al punto vendita”

Per informazioni in merito al richiamo, consultare il sito ufficiale di Esselunga oppure contattare direttamente il numero verde 800 – 270379.