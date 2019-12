Ritiro alimentare per rischio salmonella: il Ministero ritira noti salami

Ennesimo ritiro alimentare proprio a ridosso delle ultime ore del 2019 per dei noti salami, da parte del Ministero della Salute

Ritiro alimentare per dei noti salami come da decisione del Ministero della Salute per rischio salmonella.

Ritiro salami dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha avviato il ritiro del lotto di un salame noto prodotto dall’azienda Salumificio Bertoletti srl per rischio salmonella.

Oggi 31 dicembre è stato firmato il provvedimento che interessa il lotto in questione ed è stato pubblicato sul sito ufficiale, nella sezione dedicata ai richiami sui prodotti alimentari.

Il lotto è il numero 251019 – scadenza prodotto 20 aprile 2020 dell’azienda Salumificio Bertoletti srl di Via Boschine n°6 a Graffignana, Lodi.

Il Ministero invita tutte le persone che potrebbero aver acquistato questo salame di non consumarlo e riportarlo al punto vendita chiedendo un rimborso dello stesso. I negozianti anche sono invitati a non venderlo e toglierlo dagli scaffali.

La salmonella, agente batterico pericoloso

La salmonella è un agente batterico che di norma viene isolato nel caso in cui venisse trasmessa dagli alimenti. I sintomi che possono emergere a seguito del contagio sono differenti da persone a persona, ma in linea generale si presentano con vomito, febbre, dolori, dissenteria e compaiono dalle 6 alle 72 ore successive al contagio.

Il decorso della infezione è benigno e non richiede il ricovero in ospedale (nonostante ogni caso sia differente dagli altri). Alimenti a rischio sono le uova poco cotte o crude – latte crudo – carne cruda o poco cotta – verdura e frutta contaminate mentre si tagliano.

Per ogni tipo di dubbio consultare sempre il proprio medico di fiducia o uno specialista.