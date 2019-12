Ritiro alimentare per rischio chimico: Conad ritira uno dei suoi prodotti

Conad ritira uno dei suoi prototti per rischio chimico e invita i consumatori a porre attenzione al Lotto in questione

Conad ha divulgato una nota per un ritiro alimentare di un prodotto della marca. Ecco tutte le informazioni

Prodotto a rischio ritirato da Conad

Un nuovo avviso di richiamo per un prodotto marchio Conad che è stato prontamente ritirato e segnalato, direttamente sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un lotto dei Filetti di Alici per un possible rischio chimico e si invitano i consumatori a fare molta attenzione, se acquistati. L’annuncio del Ministero è datato 19 dicembre ma diffuso in data odierna, con richiamo da parte dello stesso all’azienda Conad per effettuare ritiro e controllo.

Il lotto interessato è il MT189 data di scadenza 08/10/2020, denominazione Filetti di Alici all’olio di oliva – confezionati dalla Zanotti S.p.A sede di Parma – stabilimento Poseidon SH. P.K. in Albania – Shengjin. I vasetti sono in vetro e contengono 150 grammi di prodotto ognuno.

Ritiro alimentare per rischio chimico

Nell’avviso del Ministero si evidenzia che il richiamo sia stato fatto in via del tutto precauzionale dal produttore stesso. Sono stati svolti alcuni test su campioni di prodotto riscontrando presenza di Istamina oltre ai limiti concessi dalla legge.

L‘azienda alimentare Conad ha già provveduto al ritiro dagli scaffali e invita i suoi consumatori – se in possesso del lotto indicato – nel riportare le confezioni al supermercato della catena più vicino. I responsabili dei punti vendita provvederanno alla sostituzione o al rimborso.