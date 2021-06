Richiami alimentari, è stato ritirato un noto pesto senza aglio: vediamo la nota ufficiale diffusa dal ministero della Salute.

Esselunga, Carrefour e il ministero della Salute invitano tutti i consumatori che hanno acquistato il lotto L171 a restituirlo nel punto vendita in cui lo stesso è stato comprato.

Di quale prodotto si tratta?

ll ministero della Salute, sempre attento alle questioni alimentari, ha diffuso poco fa un importante comunicato che riguarda il ritiro di un prodotto dagli scaffali del supermercato.

In particolare si tratta del pesto genovese senza aglio del Pastificio Novella Sas con sede dello stabilimento in Via Caorsi 6 Sori, proprio nella città metropolitana di Genova.

Nello specifico, il lotto interessato dal richiamo è “L171”, con data di scadenza al 19 giugno 2021.

Il prodotto ritirato, è venduto nella confezione, è da 130 grammi.

Il comunicato ufficiale del ministero della Salute

Secondo le analisi condotte dagli esperti del ministero, è stata riscontrata la “presenza di Listeria monocytogenes in 3 unità campionarie su 5”.

Il comunicato ufficiale è stato diffuso dai propri siti internet, dal ministero della Salute, Esselunga e Carrefour.

Nell’importante nota c’è scritto che il prodotto non è conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05”, che stabilisce i criteri microbiologici per i prodotti alimentari.

Si avverte tutti i consumatori di non consumare il pesto con la data di scadenza e il numero di lotto indicati in precedenza.

Quindi, restituirli al punto vendita d’acquisto dove è stato comprato il prodotto stampando la comunicazione ufficiale, potendo chiedere il rimborso completo.

Purtroppo queste situazioni alquanto spiacevoli fanno molto arrabbiare i consumatori che quasi ogni giorni si recano negli scaffali dei supermercati con la certezza che il loro prodotto sia a norma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore al numero 0185 700812.

