Rita Rusic, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip: ex marito,...

Chi è Rita Rusic, la produttrice cinematografica tra i nuovi concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti su Rita Rusic, dagli inizi della carriera fino ad arrivare al matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e ai figli avuti con questi.

Chi è Rita Rusic

Nasce a Parenzo, in Croazia, il 16 maggio del 1960 sotto il segno del Toro.

Debutta come cantante ed esordisce nel mondo del cinema come attrice e produttrice cinematografica originaria dell’Istria. Acquista notorietà con la partecipazione ad alcuni film come Attila Flagello di Dio, con Diego Abatantuono.

Dopo l’esordio di attrice, conosce il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, grazie al quale inizierà a produrre film. Tra i film più celebri prodotti dalla coppia, si ricorda La vita è bella di Roberto Benigni.

Successivamente, fonda la Rita Rusic Company, un’azienda di produzione cinematografica autonoma, scollegata dalla figura di Vittorio Cecchi Gori, con la quale produce, tra gli altri film, Scusa ma ti chiamo amore.

Nel 2019, Rita Rusic decide di mettersi in gioco partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 7 gennaio 2020, su Canale 5, sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Ex marito e figli

Rita Rusic, nel corso del suo debutto nella pellicola Attila flagello di Dio, conosce il celebre produttore italiano Vittorio Cecchi Gori, con il quale inizia sin da subito una relazione sentimentale.

Dopo un breve periodo di fidanzamento, i due convolano a nozze e mettono al mondo due figli, Mario e Vittoria.

Mario ha lavorato nel mondo finanziario e ha vissuto a Londra fino a due anni fa, città nella quale si era specializzato nell’ambito delle acquisizioni sportive. Da due anni è tornato in Italia, per stare vicino al padre a causa del suoi problemi di salute.

La coppia si separa nel 2000 con un divorzio milionario, per il quale la Rusic riceve più di 4 miliardi di lire.

Nel 2007 la produttrice si avvicina all’ex marito di Daniela Santanché, Canio Mazzaro, con cui vive una relazione fino al 2011.