Marco Liorni, l’addio inaspettato a Italia Sì dell’amato volto del programma

Italia Sì è uno dei programmi più seguiti in Rai. Eppure, a quanto pare, ci sarà a settembre un possibile addio nel programma di Marco Liorni: ecco di chi si tratta

Marco LiorniRita Dalla Chiesa è da anni al fianco di Marco Liorni nella trasmissione di Rai 1, Italia Sì. Il programma è uno spazio libero, dove persone comuni raccontano avvenimenti importanti della loro vita, assieme a eventuali problemi o denunce.

La trasmissione è, appunto, condotta da Marco Liorni, che è anche ideatore del programma, assieme a Danila Lostumbo, Fiore De Rienzo, Giancarlo De Andreis, Lucia Leotta, ed è affiancato da una serie di opinionisti, tra cui la già citata Rita Dalla Chiesa. Secondo alcune indiscrezioni, però, la celebre conduttrice potrebbe aver deciso abbandonare la trasmissione…

Rita Dalla Chiesa lascia Italia Sì?

In base alle indiscrezioni raccolte dal portale Giornalettismo, pare che qualcosa cambierà nella prossima edizione di Italia Sì. Gli autori della trasmissione, infatti, avrebbero deciso di ruotare gli opinionisti in ogni puntata.

Questa scelta pare non sia stata particolarmente gradita da Rita Dalla Chiesa, che per tale ragione avrebbe deciso di abbandonare la squadra del programma di Marco Liorni, preferendo evitare questa rotazione.

Oltre che alla versione canonica, Dalla Chiesa aveva partecipato anche a Italia Sì Giorno per Giorno, in onda dal 1º al 26 giugno 2020. Assieme a Rita, comparivano nel cast del programma anche Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi ed Elena Santarelli.

Un nuovo programma per Rita?

Sempre in base a quanto riferito dal portale Giornalettismo.it, sembra che Rita Dalla Chiesa, nella prossima stagione televisiva, condurrà un programma tutto suo.

Non è ancora stata rivelata la natura del programma, ma sembra proprio che questo nuovo progetto avrebbe dato un’ulteriore motivazione alla donna di dire addio per sempre a Italia Sì.

Al momento, la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma si pensa che presto parlerà per confermare o smentire il rumors in questione.