Rita Dalla Chiesa ‘Volevo una botta e via…” l’imbarazzante confessione a La vita in diretta

Rita Dalla Chiesa ospite a La vita in Diretta fa un assurda gaffe: la bravissima ex conduttrice di Forum ha sbalordito il pubblico di Rai 1

Rita Dalla Chiesa ex conduttrice di Forum, è stata ospite all’interno del programma su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. La bravissima conduttrice, Rita Dalla Chiesa ha lasciato il pubblico senza parole con una dichiarazione davvero scioccante, mettendo in scena un siparietto davvero divertente tra gli ospiti.

Rita Dalla Chiesa:” Mi sarebbe piaciuta una botta e via”

Rita Dalla Chiesa ospite al bellissimo programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, ha raccontato un aneddoto che ha lasciato non solo i conduttori ma anche il pubblico a casa quasi di stucco. La conduttrice ha infatti preso parte ad una discussione che ha visto come tema principale, come affrontare e superare una delusione d’amore o sentimentale.

Rita Dalla Chiesa infatti ha espresso il suo parere riguardo l’argomento, dando origine ad un vero momento divertente all’interno del programma. La stessa conduttrice infatti, senza alcun inibizione, ha espresso senza alcuna vergogna il suo pensiero riguardo l’argomento:

“Mi sarebbe piaciuto una bo…”

Dalla Chiesa ha cosi esordito riguardo l’argomento affrontato in studio, ma resasi conto della gaffe, ha cercato di recuperare ed è scoppiata a ridere.

“Cioè… Mi sarebbe piaciuto una notte e via!”,

Ivan Zazzaroni, anche lui ospite in studio, dopo la gaffe di Rita, ha cercato di mettere la conduttrice in imbarazzo facendo delle piccole allusioni:

“Hai detto un’altra cosa! Rita io ti conosco come una donna di una serietà”

Ovviamente tutto accompagnato da una forte dose di ironia divertimento. Nonostante le gaffe, la Dalla Chiesa, ha cercato in tutti i modi di deviare l’imbarazzo, sdrammatizzando su se stessa:

“Ma io ho detto che non sono una persona seria”

– Non contenta Rita continua e dice:

“Comunque è vero, mi sarebbe piaciuto tanto, però non ci sono mai riuscita perché io sono quella che si innamora”

Ha concluso cosi la conduttrice uscendo dal momento imbarazzante che da sola si era creata, cercando di rimediare alla gaffe in maniera pulita ed elegante.