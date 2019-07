Riscaldamento globale, nel 2050 Milano avrà il clima di Dallas

Gli esperti stimano che tra 30 anni Londra sarà “invasa” dalle stesse temperature di Barcellona. Le temperature di una città come Edimburgo raggiungeranno picchi simili a quelli di Parigi, mentre quello di Cardiff raggiungerà bollori ai livelli della capitale dell’Uruguay, Montevideo.

BREAKING: A fifth of cities worldwide 🌏 will face dramatic and unprecedented urban climate conditions by 2050. @CrowtherLab's new global data map visualizes #ClimateChange impact on cities 🗼🗽 🌉 to drive urgent action → https://t.co/IZ5HGUh0qn #2050Cities pic.twitter.com/dXaTXsocKp

— Crowther Lab (@CrowtherLab) July 10, 2019