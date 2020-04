Fase Due e Turismo estivo: tutte le misure e le novità del Governo

Ripartenza Turismo estivo: Bonus Vacanze 2020 e Tax Credit

Sul turismo estivo, in particolare di quello balneare, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc.

Il piano delle riaperture delle attività produttive è sotto la lente dell’Esecutivo.

Un primo pacchetto di misure a sostegno di un turismo italiano dovrebbe essere previsto nel c.d. “decreto Aprile” atteso a fine mese, anche se non è escluso un ulteriore slittamento a maggio.

In vista della stagione estiva le principali soluzioni allo studio del Governo sono il tax credit e il bonus vacanze.

Turismo balneare: in arrivo il Bonus Vacanze 2020

Per sostenere uno dei comparti più colpiti dalla crisi indotta dal Coronavirus una delle ultime novità emerse dalla Legge di Bilancio 2020 è il Bonus Vacanza 2020, che dovrebbe essere percepito da tutti i lavoratori che già percepiscono il Bonus Renzi.

Il Bonus Vacanze 2020 dovrebbe spettare a Lavoratori con reddito fino a 26.000 € già percettori del Bonus 80 euro.

Si tratta di un nuovo bonus “una tantum” che verrà erogato a luglio: si tratterebbe di 240 euro a testa nel 2020 e di 500 nel 2021.

Il Bonus Vacanza non sarebbe percepito dai lavoratori autonomi e dagli incipienti, che potrebbero beneficiarne a partire dal 2021.

Chi abita al mare può fare il bagno: le indicazioni del Governo

Il governo ha pubblicato il 25 aprile dei chiarimenti in merito ai divieti: chi abita in una località di mare può fare già adesso il bagno.

“È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale”.

Per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini è possibile effettuare attività motoria in detti luoghi (compreso fare il bagno al mare/fiume/lago).

L’importante che l’attività motoria, compreso il bagno, sia svolta individualmente e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Turismo: in arrivo il Tax Credit

Per sostenere il settore turistico potrebbe essere prevista la detrazione fiscale delle spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane, fino a un massimo di 325 euro.

L’obiettivo è prevedere un tax credit del 75% per la detrazione delle spese aziendali di sanificazione, disinfezione dei locali e delle attrezzature e beni strumentali per un tetto massimo di 30.000 euro su base di due anni.