Fase Due, Zingaretti: “Prudenza del Governo su riaperture è corretta”

I dpcm non violano la Costituzione e la prudenza del Governo è corretta, sottolinea lo stesso Nicola Zingaretti.

sottolinea il Segretario del PD.

Nessuna violazione della Costituzione sottolinea il Segretario dem, che risponde al leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“C’è bisogno per le forze politiche e sociali di ascoltarsi con maggiore produttività.

Credo che il richiamo (della Presidente Cartabia) sia giustissimo, sono temi delicati.

Ma serve uno scatto in avanti in un clima di concordia per il futuro del Paese”,