Gerry Longo si è fatto conoscere non come diversamente abile ma come uomo. Oggi vive un brutto momento, gli hanno portato via tutto anche le protesi.

Una notizia che addolora moltissimo visto che l’uomo ha perso ogni riferimento nella propria abitazione.

Gerry, infatti, è non vedente e conosceva la propria casa come le proprie tasche e in essa sapeva muoversi agevolmente. Tutti i punti di riferimento sono andati persi.

L’ex concorrente del Grande Fratello 9, ha subito un furto nel proprio appartamento.

Gerry si è detto “umiliato” per quello che è successo: gli hanno rubato anche le protesi oculari. Ma che fa oggi, dopo anni dalla sua partecipazione al popolare reality show?

Gerry Longo, la partecipazione al Grande Fratello

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Gerry Longo ha mostrato – agli altri concorrenti della casa – come vivere una vita al buio.

Per far loro comprendere al meglio tale condizione, ha ideato le cene al buio, dove i suoi coinquilini degustavano il cibo preparato, avvalendosi solo degli altri sensi a disposizione.

Colpì molto il suo approccio pragmatico e intelligente alla vita, tanto che il ragazzo fondò anche il Comitato Cena nel buio per sensibilizzare anche altre persone a questo tipo di approccio.

Dopo questa esperienza TV, ha avuto diverse esperienze in radio, a Radio 102 ma anche a Radio Cometa, dove conduce il programma Hasta la vista, programma della durata di due ore.

Il furto in casa subito da Gerry Longo

L’ex concorrente non vedente del Grande Fratello 9, ha subito un importante furto in casa. L’uomo viveva da ben 22 anni da solo e conosceva ogni angolo della sua abitazione.

Da quando gli è stato portato via tutto dai ladri, ogni punto di riferimento è stato perso e Longo non riesce a muoversi bene in casa.

“Mi hanno rubato tutto, dai gettoni d’oro del programma televisivo alla televisione, anche le protesi, tre computer portatili ed il telefonino del lavoro“.

Un furto ben organizzato che ha fatto cadere nello sconforto l’uomo che è rimasto a vivere in un ambiente che non riconosce più come suo.

“È stato terribile ed umiliante per me. La casa dovrebbe essere un posto sicuro per un non vedente come me, invece si è trasformata in un caos”.

E aggiunge:

“Io vivo solo da 22 anni e ora mi hanno stravolto tutti i punti di riferimento che avevo. ho subito una vera violenza domestica“.

Un evento che ha minato le sue certezze e che fa capire quanto male purtroppo c’è in giro.