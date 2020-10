Ricordi Annachiara Simonetti del Grande Fratello 2009. Senza ricorrere alla chirurgia, oggi è una bomba sexy. Di seguito le immagini di com’era e come è diventata.

Era il 2009 quando Annachiara Simonetti entrò nella casa più spiata d’Italia. Si fece conoscere dal pubblico del piccolo schermo, come una delle concorrenti più simpatiche ed energiche di quell’annata. Si invaghì dell’ormeggiatore Alberto Schivano.

A distanza di 11 anni Annachiara è molto cambiata. Oggi, è diventata una donna molto, molto sexy come si può vedere dalle foto che pubblica. Inoltre, è una delle poche che è rimasta tutta al “naturale”.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, la bella napoletana è stata uno dei concorrenti più simpatici in assoluto. Fece parlare di sé per il fatto che si invaghì dell’ormeggiatore ligure, Alberto Scrivano il quale, però, non contraccambiò l’interesse preferendo Vanessa Ravizza, altra concorrente del GF.

Di seguito le immagini di come era Annachiara ai tempo del Grande Fratello. Successivamente, le foto di come è diventata oggi Annachiara Simonetti.

Cosa fa e come è diventata Annachiara Simonetti

Oggi Annachiara è una donna molto sensuale e sexy, come si vede dalle foto che pubblica. La sua vita è cambiata dalla sua partecipazione al GF.