Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle insegnanti di Amici 20

Chi si cela dietro quelle tenere guanciotte rosa e quei riccioletti spettinati? Oggi è un’artista a tutto tondo ed è una delle coach di Amici 20.

Poche ore fa questo tenerissimo scatto amarcord è diventato virale sul web. Chi è oggi questa bellissima e dolcissima bambina?

Come anticipato, la bimba in foto oggi è una delle coach del celebre talent condotto e prodotto da Maria De Filippi, Amici 20.

Proviamo insieme a scoprire di chi si tratta attraverso maggiori indizi sul suo privato e sulla sua carriera artistica.

Chi è la bimba in foto?

Classe 1982, la coach in questione è una cantante resa nota al pubblico a seguito della sua partecipazione al Festival Di Sanremo nel 2009, nella categoria ‘Nuove Proposte’.

Successivamente è stata molto apprezzata dal pubblico italiano per essere stata una delle coach e delle giudici ad X-Factor.

Amatissima non solo per la sua meravigliosa voce ma anche per il modo con il quale vede il mondo e affronta la vita, l’artista in questione è stata applaudita lo scorso marzo 2021 all’Ariston, portando un meraviglioso brano scritto per lei da una delle più celebri penne del panorama musicale italiano, un noto cantautore partenopeo.

E’ fidanzata? Si, il suo compagno è un rinomato manager e autore televisivo.

Ecco di chi si tratta

Mettendo insieme tutti i tasselli, sarete sicuramente giunti alla soluzione! L’artista in questione, è la talentuosa Arisa, la quale quest’anno insieme a Lorella Cuccarini è a capo di una delle tre squadre ad Amici 20.

Di recente Rosalba Pippa, ha anche presentato il suo nuovo progetto musicale ‘Ortica’, il quale a partire dal 23 Aprile 2021 è disponibile su tutte le piattaforme musicali digitali. Un brano intenso, di cui è lei stessa l’autrice, che parla del dolore che una storia d’amore importante porta via con se.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Quanto alla sua vita sentimentale, pare che Arisa, dopo un breve allontanamento avvenuto subito dopo il Festival di Sanremo, sia ritornata insieme ad Andrea Di Carlo, come dimostrano i suoi recenti post.

Sul matrimonio? Come è noto, le nozze previste per il prossimo settembre 2021, sono state annullate. E’ possibile che dopo la recente rottura abbiano pensato di rallentare. Staremo a vedere.