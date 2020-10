Era soltanto una bambina piccola ironica e particolare. Oggi è una bellissima e talentuosa attrice italiana. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Riconoscete la bambina ritratta in foto? Oggi è una celebre attrice in Italia e non solo. Partecipa a vari programmi tv.

Da giorni ormai circola sul web lo scatto di una bambina della quale non tutti sono riusciti a scoprire l’identità.

Chi è la bimba misteriosa in foto?

La piccola in questione indossa un vestitino grigio e rosso e dei calzini bianchi che le coprono fin sopra il ginocchio.

Ha i capelli molto scuri e l’espressione simpatica e divertente, che trasmette serenità e leggerezza.

All’epoca non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle attrici più apprezzate del panorama italiano e tra le donne più desiderate!

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una delle attrici più famose d’Italia. La bimba misteriosa ritratta in foto un giorno avrebbe preso parte a fiction del calibro di Commesse, Le ali della vita, Dalida e Anna e i cinque.

Avrebbe partecipato come giurata a programmi come Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali e Tu sì que vales e a film come La grande bellezza e The Place.

Oggi ha 56 anni e rimane una delle donne più desiderate dagli italiani, che ha mostrato tutta la sua bellezza senza veli, posando per il calendario di Max.

Avete capito adesso di chi stiamo parlando? Naturalmente di Sabrina Ferilli!

La Ferilli è molto cambiata esteticamente da quando era piccina, ma i suoi fan più accaniti sono riusciti comunque a riconoscerla in quello scatto. Oggi è una donna bellissima e affascinante, con un corpo e un talento da fare invidia a chiunque!