Scopriamo insieme chi è la bambina in foto. Oggi è una donna affermata, bellissima. Riesci ad immaginare chi possa essere?

Vi sveliamo l’identità della bambina ritratta in foto, che oggi è una nota showgirl e conduttrice tv!

Non tutti saranno capaci di riconoscere l’identità di questa piccola e bellissima bambina in foto. Capelli lisci, viso paffuto, labbra carnose e outfit da marinara, la piccola osserva il mondo con uno sguardo curioso e ingenuo.

Da grande sarebbero stati tanti altri ad osservarla, all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello!

Anche molti dei suoi fan non l’hanno riconosciuta, perché oggi è molto cambiata, ma è sempre bellissima.

La donna è stata tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello, vinta poi da Milo Coretti, che è stato un vero trampolino di lancio per la sua carriera di showgirl, conduttrice e attrice.

Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

ECCOLA COME E’ DIVENTATA OGGI

Trevisana, classe ’86, inviata de Le Iene, Lucignolo e più recentemente giurata di All Together Now 2. Di chi stiamo parlando?