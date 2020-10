Ricky Martin, terribile lutto morto suicida a 41 anni l’ex volto della sua band

Gravissimo lutto per Ricky Martin: addio ad Anthony Galindo Ibarra, il 41 enne ha collaborato con il famoso cantante.

Un terribile lutto ha colpito Ricky Martin. In queste ore, infatti, è apparso un commovente messaggio di addio ad Anthony Galindo Ibarra, ex membro dei Menudo, la celebre boy band di Puerto Rico di cui ha fatto parte anche il cantante divenuto poi celebre in tutto il mondo.

Grave lutto per Ricky Martin: addio a Anthony Galindo Ibarra

Un giorno particolarmente triste per Ricky Martin. In queste ore, si è spento all’età di 41 anni, Anthony Galindo Ibarra. Lo scorso 27 settembre, l’artista ha tentato il sudicio e le sue condizioni di salute sono subito apparse gravi.

Dopo diversi giorni di agonia, il cantante è deceduto e la notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai suoi familiari. Stando alle ultime notizie, i suoi organi saranno donati, come suo volere.

Prima di diventare una star internazionale, il cantante portoricano ha preso parte della famosa boy band Menudo, insieme con lui anche Ibarra. Tra i brani più conosciuti vi è “Claridad” e “Si tu no estas“. Dopo lo scioglimento, l’uomo ha continuato la sua attività musicale e, ancora oggi, è una delle band più amate degli anni ’90.

Il messaggio di cordoglio sui social

La famiglia di Anthony Galindo Ibarra ha scritto un commovente messaggio per ricordare la sua grande passione per la musica. Il suo malessere, come si legge nel comunicato ufficiale, è aumentato con il diffondersi della pandemia da coronavirus:

“Conoscete la grande passione di Anthony per la musica. La sua crisi è stata resa peggiore dalla pandemia, risultato il detonatore di questa scelta drastica”. https://www.instagram.com/p/CF50pqdniTK/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Ad oggi, non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il 41 enne al suicidio. Il funerale di Ibarra è previsto nei prossimi giorni.