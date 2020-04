Ritirate bottiglie di pomodoro, vetri nella salsa: rimborso immediato

Ennesimo richiamo alimentare per la passata di pomodoro di nota marca per frammenti di vetro trovati al suo interno: ecco il lotto e il marchio.

Il Ministero della Salute ha mandato avanti un altro richiamo alimentare, questa volta per la passata di pomodoro di nota marca che possiede al suo interno dei frammenti di vetro. Ecco tutti i dettagli.

Lotto e marca della passata di pomodoro

Il Ministero della Salute è sempre molto attento alla salute degli italiani, svolgendo i dovuti controlli su tutti i prodotti che vengono messi in commercio – alimentari e non.

In questo caso è stato diramato un nuovo richiamo, che ha portato alla necessità immediata del ritiro di una nota passata di pomodoro. Si tratta della Passata di Pomodoro marchio Iper che viene prodotta dalla società Bottega di Sicilia S.r.l. con stabilimento situato a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Il lotto in questione si riferisce alle confezioni vendute in bottiglie di vetro da 330 grammi ciascuna di Pomodoro datterino – salsa pronta:

Numero D304/19 con scadenza prodotto al 31/10/2022 e 31/12/2022

Perché la passata di pomodoro è stata ritirata dagli scaffali?

La salsa di pomodoro, secondo il comunicato del Ministero della Salute sotto riportato, potrebbe contenere al suo interno dei frammenti di vetro, molto pericolosi se ingeriti.

Che cosa devono fare i consumatori?

Tutte le persone che hanno acquistato questa passata di pomodoro – con il lotto e la scadenza sopra riportata – sono pregati di restituire il prodotto al punto vendita più vicino e di non consumarlo.

Viste le misure di restrizione attuali previste per legge, nel caso contattare il supermercato per accordarsi in merito alla restituzione. Il prezzo del prodotto potrà essere rimborsato oppure verrà effettuato un cambio.

Per maggiori informazioni, il consiglio è quello di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.

