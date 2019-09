Riccardo Marcuzzo ‘Sono diverso e mi prendono in giro’: lo sfogo dell’ex vincitore di Amici

Riccardo Marcuzzo ‘Sono diverso e mi prendono in giro’: lo sfogo dell’ex...

Riccardo Marcuzzo cambia radicalmente look, il Riky vincitore di amici si sfoga duramente sui social commuovendo i fan: ‘Sono diverso e mi prendono in giro’

Riccardo Marcuzzo, in arte Riky, è uno dei volti iconici del noto talent Show di Maria De Filippi, ‘Amici’.

Vincitore nel 2017, dopo il singolo ‘Perdo le parole’ cantata ancora oggi dai suoi fan più accaniti, è sparito dalla circolazione, per riaffiorare in queste ultime ore con un look completamente nuovo.

Dimenticate il vecchio Riky, bruno e occhi di ghiaccio, per accogliere il nuovo Riccardo cambiato nell’aspetto e non solo.

Riky il duro sfogo sui social

L’ex vincitore di ‘Amici’, nelle ultime ore è ritornato al centro del gossip dopo le ultime confessioni sul suo profilo social.

Dopo il cambio di look radicale, che lo vede con ondeggianti pettorali e chioma dorata, arriva anche lo sfogo del cantante, vittima di numerosi insulti da parte degli haters.

A tal proposito ha voluto dire a chi l’ha criticato e insultato per il suo essere ‘diverso’:

‘Mi sfottono perché mi piacciono i fiori, l’amore e la natura. Mia mamma aveva ragione: essere diverso non è facile, ma tu segui il tuo cuore’

Parole che nascondono un significato forte, ovvero che nonostante tutto, continuerà ad essere se stesso e nulla lo dissuaderà dal cambiare ciò che è o dal nascondersi.

Riky presenta il suo nuovo singolo

Dopo la spiazzante confessione su instagram, arriva immediato il commento del suo manager, mentore e più grande fan Francesco Facchinetti, il quale ha scritto:

‘Sei speciale, lo sei sempre stato, piccolo Riki’

Un occasione, il suo post per presentare anche il suo prossimo singolo in uscita, ‘Gossip’, di cui sui social ha voluto dare un piccolo assaggino del testo, lanciando una sfida ai suoi fan, ovvero far scegliere loro il titolo:

‘Questo è uno dei testi più belli che ho mai scritto, ora tocca a voi! Decidete il titolo del primo singolo, guardate il video e scegliete la parola che più vi piace’

La sfida è stata ben accolta dal suo pubblico, che ha scelto come prima accennato la chiave del nuovo successo di Riccardo Marcuzzo: ‘Gossip’.

Ecco il post pubblicato dal cantante lanciato dal Talent Show ‘Amici’: