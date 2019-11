Riccardo Guarnieri, il costume aderente manda in tilt il popolo del web: la foto sui social scatena la fantasia delle fan

Una delle coppie più amate e seguite della storia di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quello formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo un periodo decisamente ‘no’ per i due pare abbiano trovato un punto di incontro. Entrambi hanno deciso di dare una seconda chance alla loro relazione. Nelle ultime ore, il cavaliere è al centro delle voci di gossip per uno scatto pubblicato sui social: il costume striminzito lascia poco spazio all’immaginazione.

Riccardo Guarnieri: il costume aderente

Una delle coppie più amate e discusse della storia del trono over di Uomini e Donne è quella formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La loro storia d’amore ha tenuto col fiato sospeso numerosi telespettatori fino all’inaspettata dichiarazione d’amore in studio. Il cavaliere ha deciso di stupire tutti e, incoraggiato dalla padrona di casa, ha letto una lunga lettera in cui ha rivelato i veri sentimenti nei confronti della dama siciliana. Tra le lacrime ha confessato di non essere mai riuscito a dimenticarla e di provare dei sentimenti nei suoi confronti. La scorsa settimana, Ida Platano ha ufficializzato la loro relazione con una bellissima foto condivisa su Instagram.

Nelle ultime ore, il 40 enne è al centro delle voci di gossip per una foto bollente pubblicata sui social. Per quale motivo?Il costume è aderente e mette in mostra più del dovuto: un fisco scolpito e super in forma.

La foto bollente sui social

Poche ore fa, il cavaliere del parterre maschile ha condiviso sul suo account ufficiale uno scatto decisamente piccante. Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri ha condiviso una fotto che lo ritraggono con costumi striminziti e con il fisico in mostra per la gioia delle sue fan.