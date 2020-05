Fase 2, riapertura delle palestre e delle piscine

Riapertura palestre e piscine dal 25 maggio: nuove regole per allenarsi

Domani lunedì 25 maggio riaprono palestre e piscine, ma con regole nuove per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Gli impianti sportivi torneranno a regime, o quasi, dopo più di due mesi di chiusura forzata, fatta eccezione della Lombardia (31 maggio) e della Basilicata (3 giugno).

Le piscine comunali di Bologna resteranno chiuse fino a fine maggio.

Palestre, piscine e centri sportivi dovranno rispettare il distanziamento fisico prima, durante e dopo l’allenamento.

Corsi e lezioni dovranno tener conto del distanziamento sociale per evitare gli assembramenti e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente nella fase due.

Riapertura Palestre e Piscine: distanza 2 mt in palestra, 7 mq in piscina

Domani si ritorna in palestra ed in piscina, ma è necessario rispettare le distanze sociali: almeno 2 metri quando ci si allena in palestra, almeno 7 metri quadrati di acqua a persona nelle piscine e almeno 1 metro e mezzo per di accompagnatori seduti su sdraio e lettini se non sono conviventi.

Inoltre, è necessario l’uso di scarpe ‘dedicate’ per chi va in palestra e disinfezione degli attrezzi dopo che ogni cliente li ha usati.

Sarà necessario l’utilizzo di gel disinfettanti ed eventualmente termoscanner per misurare la temperatura corporea, con dati registrati e conservati per 14 giorni.

La mascherina non deve essere utilizzata durante l’attività sportiva, mentre gli allenatori dovranno indossare mascherina e guanti.

Gli ingressi e le sedute di allenamento saranno contingentati, per consentire a un maggior numero di persone di poter svolgere l’attività sportiva.

Negli spogliatoi tutti gli indumenti e gli oggetti dei clienti dovranno essere riposti, negli armadietti, all’interno di sacchetti.

Le palestre dovranno mettere a disposizione degli utenti dei sacchetti per riporre gli effetti personali a chi ne è sprovvisto.

Sono state previste anche regole ad hoc riguardo l’aerazione degli ambienti e gli impianti di condizionamento.

Nelle palestre sarà necessario aerare periodicamente gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando forti correnti d’aria.