La foto di Rhea Bullos ha fatto presto il giro del web, vincendo tre medaglie d’oro con delle speciali Nike ai piedi. Ma di cosa stiamo parlando?

Lei è Rhea Bullos di 11 anni con la passione per l’atletica leggera: ma non è famosa solo per le sue tre medaglie d’oro bensì per le “Nike” indossate per la gara.

Chi è Rhea Bullos?

La ragazzina ha 11 anni ed è una atleta delle Filippine, famosa anche per aver vinto tre medaglie d’oro essendo una delle più brave nella sua fascia d’età.

Il suo sogno? Quello di partecipare ai Giochi del Sud Est Asiatico.

Una ragazzina ricca di fantasia e determinazione, che fronteggia le problematiche della vita con una ironia che ha spiazzato gli utenti in tutto il mondo. La sua storia è diventata virale!

La foto delle Nike che ha fatto il giro del mondo

La studentessa della scuola elementare è molto povera, ma non ha assolutamente alcuna idea di rinunciare al suo sogno: diventare un giorno una delle migliori atlete di atletica leggera.

Nel suo curriculum tre medaglie d’oro e una vita fatta di sacrifici. Non potendosi permettere di acquistare delle scarpe idonee allo sport praticato, la ragazzina ha deciso di mettere in pratica la sua fantasia aggiungendo un pizzico di originalità per continuare a correre e diventare sempre più brava.

Per fare questo, grazie anche all’aiuto della sua famiglia, ha preso delle bende e del gesso realizzando delle scarpe su misura disegnandoci sopra il simbolo della Nike.

L’allenatore Predirick B. Venezuela ha diffuso le foto ma in poco tempo sono diventate simbolo in tutto il mondo.

Da quel momento sono stati tantissimi i commenti e i contatti, non solo per complimentarsi con la ragazzina per l’ingegno e la forza di volontà ma anche per proporre l’acquisto e l’invio delle scarpe.

Tra i commenti:

“Hey nike, cosa aspetti a regalarle delle scarpe e farle da sponsor?”

Le offerte per regalare a questa giovane atleta delle scarpe sono tantissime e sicuramente, presto, non dovrà più usare gesso e bende.