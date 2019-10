Come gestire una relazione a distanza? Con questi tre consigli proviamo a vivere questo amore ad intermittenza al meglio senza rischiare di perdere il partner

Relazione a distanza: sempre più persone si ritrovano a vivere una storia di coppia con un altra persona situata in un’altra parte del mondo, scopriamo come dare il meglio di se in una storia a distanza.

Come vivere un amore a distanza

Non è affatto facile, ma non impossibile, anche se lontani di fatto imparare a condividere emozioni, sentimenti e pensieri, ma soprattutto fare progetti di coppia non è un utopia. Serve la giusta motivazione, il desiderio di stare insieme e il grande amore, tre ingredienti indispensabili che risultano essere alla base di essa.

Per quanto difficile e complicata la scelta di mettere su una storia a distanza è strettamente correlata alla capacità di saperla gestire che è la cosa più importante. Inoltre la tecnologia accorcia la distanza, cosi l’uso dei social network. Non serve quindi una laurea in psicologia, ma un grande rispetto per l’altro e per se stessi.

Non bisogna però dimenticare che quando si vive un rapporto di questo tipo è facile cadere in tentazioni, in particolar modo quando si è stressati e la routine quotidiana ci soffoca. La miglior strategia per affrontare il tutto è la condivisione non solo di ciò che bello e roseo ma anche di ciò che si presenta grigio.

Tre consigli per far funzionare il rapporto

Vivere una storia con la persona che si è infatuati e già di per se un lusso, in un contesto socio culturale odierno. Basti pensare alla povertà di valori e l‘assenza di relazioni che oggi la società si nutre, che per riflesso condizionato ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere conosciuto l’uomo o la donna tanto attesa, non ci resta che vivere bene e in meglio, al di là della distanza.

Essere felici, sembra scontato, ma non lo è affatto, numerose coppie dimenticano la fortuna di essersi conosciuti e assumono un atteggiamento lamentoso e pessimistico, invece dovrebbero imparare a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. Una storia a distanza indica la capacità di mettersi sempre in gioco, di viaggiare e di rinunciare alla monotonia. Gli incontri saranno brevi ma intensi e tutto verrà vissuto con phatos e desiderio.

Viaggiare, gli amori a distanza vanno nutriti ancor di più di quelli vicini, approfitta per fargli una sorpresa oppure per regalargli un biglietto in una terra tutta da scoprire.

Essere sinceri e onesti, restando sempre trasparente con chi condivide il suo tempo e spazio con te, solo così potrai costruire qualcosa di veramente grande e bello.

Ricorda nessuna storia è rosa e fiori, ma quando incontri la persona giusta, fa sii che ogni giorno sia speciale per voi. Il segreto dell’amore? La pazienza!