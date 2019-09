La Regina Elisabetta senza la Regina Madre non sarebbe stata la stessa. Eppure quando era giovane ci sono stati dei problemi molto seri: quali?

Ricordate tutti la madre della Regina Elisabetta? Una donna capace di incantare il mondo e amata da tutti. Ma emerge anche suo lato molto autoritario, pronta a salvaguardare la figlia.

La grande tenacia della Regina Madre

Elizabeth nasce nel 1900 e muore nel 2002, Regina consorte di Re Giorgio VI e Regina Madre dell’attuale Sovrana inglese.

Non è mai stata una donna come le altre, perché la sua tenacia e la sua intelligenza la portano a portare avanti non solo una famiglia ma anche le decisioni prima del marito e poi della figlia. Sempre dietro le quinte ma con un grande potere su come “tirare i fili della monarchia” seppur senza esporsi.

Un grande amore per suo marito e per le sue due figlie. Sempre in prima linea e amata dagli inglesi per la sua simpatia a bontà d’animo. Eppure in alcuni episodi è dovuta diventare imperativa, anche se poi il destino ha avuto un ruolo fondamentale.

Il divieto contro il Principe Filippo

Elisabetta era destinata a diventare una Regina e anche se George ed Elizabeth non avrebbero mai immaginato sarebbe accaduto così presto, il marito sarebbe dovuto essere all’altezza.

Ma il colpo di fulmine non ha seguito regole, per questo quando la Sovrana incrocia lo sguardo del militare Filippo perde completamente la testa. La Regina Madre sperava che i due non si vedessero mai più, ma appena hanno deciso di annunciare il loro fidanzamento l’ira della madre si fa sentire.

Per lei, Filippo non era il giusto consorte considerando che fosse decisamente povero e senza futuro: sul conto aveva solo 6,5 sterline e ne guadagnava solo 11 a settimana. La sua eredità? Nessuna, se non un pennello e due abiti vecchi.

Nonostante tutto l’amore ha trionfato e non si può dire che questa unione non abbia funzionato!