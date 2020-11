Una notizia choc arriva dal Regno Unito e riguarda la Regina Elisabetta II, che sarebbe pronta a lasciare il trono.

Per evitare di compromettere ulteriormente la sua salute, la regnante d’Inghilterra sarebbe pronta a rinunciare al trono.

Tempo fa circolavano alcuni rumors che avrebbero voluto la regina Elisabetta abdicare in favore del figlio Carlo. La reale d’Inghilterra è anziana ed è naturale che la sua salute non sia più quella di un tempo.

La regina Elisabetta è pronta ad abdicare

Elisabetta II non è più in forma come in passato e adesso potrebbe davvero prendere la decisione di lasciare il trono.

A peggiorare la situazione ci sarebbe la pandemia in corso, che avrebbe obbligato la regina a rinchiudersi forzatamente nella sua residenza e a privarsi dei contatti con l’esterno.

Secondo alcune indiscrezioni, la regina Elisabetta sarebbe pronta ad abdicare in favore del figlio Carlo o del nipote William.

La regina, infatti, è impossibilitata a prendere parte a eventi pubblici a causa della pandemia in atto, per motivi di sicurezza. L’entourage di Elisabetta, infatti, vuole evitare che la donna abbia contatti con il mondo esterno, per prevenire un peggioramento del suo stato di salute.

Parlando a Royally Us, la corrispondente di Us Weekly Christina Garibaldi, ha informato tutti di come la regina potrebbe essere costretta a lavorare “a porte chiuse, per un certo numero di anni”.

Secondo la signora Mulshine, invece, anche se dovesse chiudersi definitivamente a palazzo, continuerebbe a lavorare. La regina è instancabile e non accetterebbe mai di starsene con le mani in mano.

La cosa più importante per la regina, però, pare sia l’affetto della sua famiglia e in particolare del figlio Carlo e del nipote William, che nel corso della sua vita sono riusciti a regalarle grandi soddisfazioni.