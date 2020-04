Regina Elisabetta, il gesto contro la madre ripetuto per anni: “Lo faceva per lei”

La Regina Elisabetta aveva uno splendido rapporto con sua madre ma ora emerge un piccolo segreto, sul gesto fatto per anni proprio per evitare determinate vicende. Di cosa stiamo parlando?

Ricordiamo tutti la dolcezza della madre della Regina Elisabetta, molto amata dagli inglesi e non solo. Ma in pochi conoscono quel gesto che la Sovrana era costretta a fare contro di lei per il suo bene.

Il rapporto con la Regina Madre

La Regina madre Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon è nata nel 1900 e deceduta nel 2002. Una donna di ferro, ironica e sempre in prima linea in un primo step con il marito Re Giorgio e in seconda battuta al fianco della Sovrana più longeva della Gran Bretagna.

Ora emerge un piccolo segreto ovvero le bugie della sovrana nei confronti della madre. Di cosa stiamo parlando?

Le bugie della Sovrana a fin di bene

Lo chef della Regina Darren McGrady ha rilasciato una intervista esclusiva a Marie Claire Uk, raccontando la bugia che spesso e volentieri raccontava alla madre ma solo a fin di bene.

Bisogna ammetterlo: la Regina Madre era una ritardataria cronica e per questo motivo ogni evento ufficiale era teatro di grandi imbarazzi. Nonostante dovesse fare solo una rampa di scale – racconta lo chef reale – era capace di arrivare anche con mezz’ora di ritardo.

Elisabetta, per ovviare a queste vicende, ha dato ordine di anticipare sempre l’orario di ogni appuntamento per la madre: tutti quanti, staff compreso, erano a conoscenza di questa bugia a fin di bene, mentre lei non l’ha mai saputo. Da quel momento però la Regina Madre è sempre stata inconsapevolmente in orario!

Una piccola parentesi per ricordare una donna tanto amata dal popolo inglese e da tutta la famiglia reale.