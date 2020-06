La Regina Elisabetta riduce in lacrime il Principe Filippo: ‘Non c’erano speranze’ il gesto inaspettato

La Regina Elisabetta e il gesto che ha fatto piangere il marito Filippo: “Non c’erano speranze”

La Regina Elisabetta e il consorte, il Principe Filippo, sono una coppia molto discreta, che si tiene ben lontana dagli scandali. Se la regina appare spesso in pubblico, il marito lo fa molto di meno, ed è per questo che molti non conoscono i suoi retroscena.

Da alcune indiscrezioni, però, trapelano adesso alcuni lati del carattere di Filippo, che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Il carattere di Filippo

Il duca di Edimburgo attualmente risiede presso il castello di Windsor assieme alla regina. La coppia mercoledì prossimo festeggerà il 99° compleanno del Principe.

A tal proposito, in questi giorni l’esperta reale Camilla Tominey si è confidata con The Telegraph e ha spiegato quanto per la coppia sia importante celebrare le ricorrenze, nonostante stiano insieme da una vita.

Le celebrazioni, però, sembrerebbero essere più importanti per la Regina Elisabetta, visto il carattere di Filippo. Il duca, infatti, è un uomo molto taciturno e per l’occasione avrebbe optato, come è sua abitudine, per nulla di eclatante.

La Regina Elisabetta e le lacrime di Filippo

Il corrispondente reale del Daily Mail, Richard Kay, invece, ha rivelato particolari scottanti riguardo il rapporto tra la Regina Elisabetta e suo marito Filippo.

Sembra che un gesto compiuto dalla Regina, in occasione del 90° compleanno di Filippo avvenuto nel 2011, abbia spinto l’uomo addirittura alle lacrime.

Qual è il gesto che ha emozionato a tal punto Filippo? La ricezione di un particolare titolo nobiliare! La regina, infatti, in segno di devozione nei confronti del marito, aveva conferito all’uomo il titolo di Lord High Admiral.

“Gli amici descrivono come Filippo fosse in lacrime al gesto della Regina Elisabetta.”

Da giovane, Filippo era un ufficiale navale ed eccelleva nella sua carriera, con l’ambizione di diventare First Sea Lord, come suo zio Lord Mountbatten.

Tuttavia, dopo aver affrontato le pressioni dei cortigiani e del governo, tra cui Winston Churchill, il duca rinunciò alla sua carriera subito dopo l’incoronazione della regina.

Anni dopo, lo stesso Filippo aveva dichiarato: