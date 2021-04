Regina Elisabetta terribilmente delusa da Harry e Meghan: la sua ultima speranza

Harry e Meghan una continua delusione per la Regina Elisabetta provata dalla morte del Duca di Edimburgo. La sua ultima speranza: ecco qual è.

E’ trascorsa una settimana dall’ultimo saluto al Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 Aprile. Un evento assai doloroso per la Sovrana Inglese, ma che tuttavia ha concesso un momento di tregua dal terremoto in atto a Buckingham Palace.

Fonti molto vicine alla Corte Inglese, hanno rivelato infatti che la Sovrana è pervasa da un senso di forte delusione non solo per la Megxit e per la famigerata intervista da Oprah Winfrey che ha portato non poco scompiglio nella Royal Family, ma anche per gli atteggiamenti di suo nipote il Principe Harry.

Ecco tutti i dettagli.

Un altra amara delusione per la Regina Elisabetta

Dopo l’apparente riavvicinamento tra i due fratelli Harry e William, grazie a Kate Middleton, la quale rappresenta per la Monarga inglese la sua ultima speranza per ristabilire il flebile equilibrio a Corte, aveva fortemente sperato in un incontro tra i Principi.

Chiaramente ciò non è stato possibile, perchè Il Duca del Sussex a pochi giorni dal funerale del nonno ha deciso di ripartire subito alla volta della California per tornare dalla moglie.

Ciò, nonostante, secondo fonti certe, avesse acquistato un biglietto di ritorno ‘aperto’ facendo sperare nella sua volontà di restare qualche giorno in più a corte, soprattutto per il compleanno della nonna, il primo senza il suo consorte.

La Sovrana “assorbe gli eventi in silenzio”

Ha rivelato l’ex segretario stampa Charles Anson, il quale ha messo ulteriormente in evidenza lo stato di profonda delusione della Regina Elisabetta, la quale ormai preferisce non commentare quanto sta avvenendo nella Royal Family.

Un equilibrio, come già accennato davvero flebile, il quale molto presto potrebbe essere sconvolto ulteriormente a causa dell’uscita della nuova edizione della biografia dei Sussex Finding Freedom.

Nella suddetta appendice, verranno affrontati temi quali, i dettagli dell’Intervista di Oprah Winfrey e la morte del Principe Filippo.