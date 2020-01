Reddito di Cittadinanza, i dati dei sussidi: l’importo medio è di 493 euro

INPS: Report Reddito di Cittadinanza per importo, canale di trasmissione e area geografica

Come riporta l’INPS, ad inizio gennaio 2020, sono 1,1 milioni le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte.

In dettaglio, come riporta l’Osservatorio INPS sul Reddito di cittadinanza, le famiglie titolari di reddito sono 916.000 per 2,4 milioni di persone coinvolte, e quelle titolari di pensione di cittadinanza sono 126.000 con 143.000 persone coinvolte.

Nel complesso sono 1.041.000 le istanze di pensione di cittadinanza accolte per oltre 2,5 milioni di persone coinvolte dal sussidio.

493 euro è l’importo medio mensile percepito da queste famiglie titolari di RdC e PdC.

Sono circa 56.000 le famiglie che sono decadute dal beneficio economico.

INPS, Report per composizione percentuale

È erogato – come si evince anche su Messaggero – per il 90% dei casi a un italiano, mentre solo il 6% viene erogato a extracomunitari e per il 3% a cittadini comunitari.

Come riportato dall’Istituto di Previdenza INPS nel suo Report sul Reddito, tale composizione percentuale non ha subito alcuna variazione rispetto a quella delle istanze presentate fino al mese di settembre, considerando anche il fatto che, nel mese di dicembre, è avvenuto lo sblocco dei pagamenti di 40.000 domande dei cittadini extracomunitari.

INPS, domande Reddito di Cittadinanza per canale di trasmissione

Analizzando nel dettaglio le domande pervenute per canale di trasmissione è emerso che:

l’80% viene trasmesso dai CAF e dai Patronati,

il 20% dalle Poste Italiane.

INPS, domande Reddito di Cittadinanza per localizzazione geografica

Le regioni del Sud e delle Isole, con 911 mila nuclei familiari (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 463 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 268 mila nuclei (16%).

Per quanto concerne le domande di Rdc e di Pdc accolte i nuclei familiari percettori si concentrano nelle regioni meridionali e nelle Isole, raggiungendo il 61% del totale.

La regione con il maggior numero di famiglie che percepiscono il Reddito/Pensione di Cittadinanza è la Campania (19% delle prestazioni erogate).