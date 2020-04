Chi sono Beatrice Niederwieser e Chiara Canzian, la moglie e la figlia di Red Canzian, il celebre bassista dei Pooh

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla moglie e alla figlia del celebre bassista dei Pooh Red Canzian!

Chi è la moglie

Dopo il matrimonio con Delia Gualtiero, durato dal 1986 al 1992, Red sposa Beatrice Niederwieser il 9 luglio del 2000.

La donna aveva già un figlio, il batterista Phil Mer, che, nel corso della sua carriera, suona anche assieme ai Pooh.

Oggi Red Canzian e sua moglie vivono in una villa nei pressi del fiume Sile a Sant’Elena di Silea, un paese in provincia di Treviso.

Chi è la figlia di Red Canzian

La figlia di Red si chiama Chiara Canzian. Classe 1989, Chiara nasce dall’amore fra il bassista dei Pooh e Delia Gualtiero. La giovane è appassionata di musica sin da piccola: con il padre realizza il brano “Il calcio del sorriso”, divenuto l’inno del Treviso.

Nel 2009 pubblica il suo primo album da solista, intitolato Prova a dire il mio nome. In seguito partecipa al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi e al concerto Amiche per l’Abruzzo. Nel 2011 pubblica il suo secondo disco solista, intitolato “Il mio sangue”.

Nel frattempo coltiva la sua passione per la cucina: a Milano inizia a preparare torte per i ristoranti della zona, dopo di che viene assunta in una nota hamburgeria per gestire la sezione di street food veg.

Trasferitasi in Veneto, lavora nel Joia, ristorante di Pietro Leemann. Due anni dopo torna a Treviso, dove convive con il fidanzato Sandro. Oggi gestisce un blog, chiamato Radici, dove dispensa consigli e ricette vegane e vegetariane.

La donna è molto attiva sui social, sia su Instagram che su Facebook, dove viene seguita da migliaia di follower.