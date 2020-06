Reality Z, che cosa è la nuova serie Netflix? Cast, curiosità e trama

Reality Z arriva su Netflix, la serie televisiva brasiliana è stata aggiunta nel catalogo della piattaforma streaming a pagamento

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova serie tv di Netflix, Reality Z!

Reality Z arriva su Netflix

Reality Z è una serie televisiva brasiliana inserita nel genere della commedia horror. Si basa sulla serie britannica Dead Set ed è ora disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento di Netflix.

Prodotta in collaborazione con Conspiração Filmes e diretta da Cláudio Torres, la serie avrà dieci episodi interpretati da Ana Hartmann,Sabrina Sato e Luellem de Castro.

La trama della serie tv

La storia è ambientata a Rio de Janeiro, in un momento in cui la città brasiliana è seriamente minacciata da un attacco zombie. Nel frattempo, i concorrenti di un reality show, gli inquilini dell’Olimpo, si preparano per la serata di eliminazione.

Saranno costretti a interrompere la trasmissione, però, e a rifugiarsi in uno studio televisivo, dove dovranno affrontare non solo orde di carnivori.

Anticipazioni degli episodi

Nel corso dei 10 episodi, il pubblico avrà modo di vedere come, presso l’Olimpo, Nina si dovrà scontrare con lo scetticismo degli altri inquilini, mentre in città, Ana e il figlio Léo rifletteranno sul da farsi. Le condizioni di Cleide, già gravi a causa degli attacchi, peggioreranno.

Nina, TK e Marcos si prenderanno di coraggio e decideranno di uscire per procurarsi dei medicinali, mentre, bloccati nel camerino, Brandão e Jessica si danno sui nervi a vicenda e decidono di occuparsi di Divina. Ana e Léo decideranno di mettersi in viaggio, ma verranno fermati dalle scorte di polizia di Levi.

A quel punto, Brandão prenderà una decisione che metterà gli inquilini in serio pericolo, mentre, bloccato nel furgone, il gruppo di Levi contrattacca e Jessica cerca di aiutare Nina dalla sala di controllo. Infine, i personaggi di Teresa e Robson intraprendono una missione rischiosa.