Rapina in banca a Milano, malviventi in fuga dai sotterranei: Polizia circonda la zona

Rapina in banca a Milano, malviventi in fuga dai sotterranei: Polizia circonda...

L’episodio si è registrato questa mattina alla Credite Agricole di piazza Ascoli nel capoluogo lombardo.

I ladri, tuttora in fuga, sarebbero riusciti a scappare dai sotterranei.

Rapina alla Credit Agricole di Milano

Sarebbero scappati dalle fogne i malviventi che, questa mattina,

hanno rapinato la filiale del Credit Agricole di piazza Ascoli a Milano.

Non è ancora chiaro quanti fossero i malviventi. Il direttore della banca ha detto che, appena si è accorto della rapina, ha urlato ai suoi colleghi.

“Sono entrati dai sotterranei, eravamo in tre all’interno dell’agenzia quando mi sono accorto ho urlato ‘c’è una rapina’ ed una collega è riuscita a scappare’ “

ha raccontato.

Il direttore è rimasto leggermente ferito alla testa, dopo una breve colluttazione con i rapinatori, riferendo che, però, i malviventi non si sono accaniti su di lui.

AGI: Una #RAPINA in banca è in corso a Milano, alla filiale del Credit Agricole in via Stoppani all'angolo con piazza Ascoli a Milano. Sul posto la polizia, che ha circondato l'agenzia e bloccato il traffico nella piazza. #rapinabanca #milano pic.twitter.com/6bEonKJIy8 — Nicola Scambia (@nicola_scambia) November 3, 2020

Piazza Ascoli è rimasta bloccata per diverse ore, come bus e tram che sono rimasti bloccati ai lati della strada. Come riferisce anche l’Ansa, i rapinatori, che inizialmente avevano preso in ostaggio alcuni dipendenti, si sono poi dati alla fuga.

Sul luogo della rapina sono state inviate anche ambulanze a scopo precauzionale, ma al momento solo una persona avrebbe necessitato delle cure dei sanitari.

Notizia in aggiornamento.