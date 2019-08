Raoul Bova in analisi per un malessere mentale: ‘Ti porta a fare grossi danni alle persone che hai accanto’

Raoul Bova in analisi per un malessere mentale: ‘Ti porta a fare...

Raoul Bova, attore noto per la sua bellezza mozzafiato aldilà del tempo, ha confessato del malessere psicologico che l’ha afflitto per molto tempo

Raoul Bova attraverso le pagine di Vanity Fair si lascia andare ad un lungo sfogo sulla sua carriera televisiva e su alcuni problemi che si è trovato a dover affrontare. Uno degli uomini più belli d’Italia non riesce però a nascondere l’enorme stanchezza dovuta a questo periodo molto intenso e faticoso.

Raoul Bova, dal successo nazionale a quello internazionale

Raoul Bova grazie alla serie La Reina del Sur sbarca anche sullo scenario internazionale diventando un volto noto e molto apprezzato anche in America. A breve lo vedremo in Giustizia per tutti dove interpreterà il ruolo di un uomo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie.

A ottobre invece, sarà nuovamente protagonista in una serie targata Mediaset nei panni di Giorgio Armani ambientata negli anni ’70 che racconterà gli esordi dei grandi stilisti. L’attore ha avuto modo di conoscere Armani molti anni fa collaborando con lui per diverse campagne pubblicitarie.

Raoul Bova prova un grande affetto per lo stilista oltre ad una profonda stima per il suo lavoro, per l’attore Armani non ha eguali in termini di eleganza, è un uomo molto preciso e pretende che tutto sia perfetto. Una persona molto pignola a cui non sfugge proprio nulla, anche i più piccoli particolari.

In passato, Raoul ha sofferto anche di un malessere psicologico molto comune: la depressione. Ecco cosa ha dichiarato a proposito:

“Il mio lavoro mi costringe all’autoanalisi, ma ho fatto anche delle sedute con un terapeuta per capire alcuni passaggi che non riuscivo a risolvere da solo. E consiglio a tutti – a chi si accorge di non avere più il controllo, a chi ha eccessi di pianto, a chi ha tanta rabbia, a chi non contiene le emozioni – di andare da un terapeuta che riordini le cose. Ho vissuto momenti pesanti. Il malessere mentale è al pari di quello fisico, la depressione non va sottovalutata perché ti porta a fare dei grossi danni alle persone che hai accanto”.

Consigli molti importanti quelli di Bova. Molta gente purtroppo soffre di questo silenzioso male e nemmeno se ne accorge.

Bova e l’ansia di non piacere alla gente

Raoul Bova papà felicissimo di due maschi e di due femmine racconta con orgoglio come grazie ai suoi figli si senta totalmente appagato. Di recente su Instagram l’attore è apparso felice in una foto con la sua ex moglie Chiara Giordano a dimostrazione che le tensioni iniziali dopo la loro separazione si sono del tutto appianate.

Ma la sua vita non è sempre stata semplice, Raoul Bova racconta di aver sofferto di attacchi d’ansia per la paura di apparire alla gente come un ostentatore quindi ha vissuto per un lungo periodo in sottrazione comprando cose che non gli piacevano per rispettare gli altri.

SE MI VOGLIO COMPRARE UNA COSA, LO FACCIO. PRIMA AVEVO L’ANSIA DI PRENDERE COSE TROPPO FIGHE, NON VOLEVO CHE PENSASSERO CHE OSTENTASSI. HO VISSUTO SEMPRE IN SOTTRAZIONE, COMPRAVO LE COSE CHE NON MI PIACEVANO, CHE NON ERANO QUELLE CHE DESIDERAVO, PER ESSERE RISPETTOSO DEGLI ALTRI. SOLO DOPO HO CAPITO CHE SONO QUELLO CHE SONO, CON GLI STRACCI O CON LA FERRARI

Alla fine l’attore ha deciso di star meglio e di non privarsi delle cose che ama perché si è reso conto che non è quello che possiede a renderlo diverso da quello che è realmente.