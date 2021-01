Alberto Matano non andrà in onda con la sua trasmissione e a comunicarlo è lo stesso giornalista e conduttore Rai.

Alberto Matano è l’amatissimo conduttore de La vita in diretta, programma storico di Rai 1, che va in onda tutti i giorni, alle ore 17.05.

Il presentatore è molto seguito dal pubblico televisivo, che tutti i giorni non vede l’ora di essere intrattenuto, e allo stesso tempo informato, dal carismatico giornalista.

I telespettatori, però, dovranno fare i conti con una brutta notizia. La Rai, infatti, ha sospeso il conduttore e, assieme a lui, la trasmissione di Rai 1.

Di seguito vi sveliamo il motivo che ha portato Rai a fare questa scelta inaspettata.

Alberto Matano sospeso da Rai

Al termine dell’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha dato al pubblico una comunicazione inaspettata.

Il giornalista, infatti, ha ammesso che mercoledì, 20 gennaio 2021, la trasmissione di Rai 1 non sarebbe andata in onda.

E così sarà, visto che oggi La vita in diretta sarà sostituita da Emma D’Aquino e lo Speciale del TG1.

Alberto Matano è stato sospeso dalla Rai, dopo che già nei giorni scorsi erano andate in onda delle versioni short de La vita in diretta a causa della crisi di Governo.

Tutta la verità sulla sospensione

Il 20 gennaio 2021, La vita in diretta non andrà in onda e il motivo ha a che fare con gli Stati Uniti.

Al posto della trasmissione, infatti, verrà trasmesso uno Speciale del TG1 sull’insediamento del Presidente USA Joe Biden.

L’informazione italiana è quindi impegnata su due fronti, quello interno con la crisi di Governo e quello estero con tutti i risvolti politici americani.

Fortunatamente per il pubblico e per Alberto Matano, però, si tratta solo di una misura temporanea. Il 21 gennaio 2021, infatti, La vita in diretta andrà di nuovo in onda al consueto orario.