Ragusa, giovane mamma muore travolta da un’auto

Ragusa piange la perdita violenta di una giovane mamma, travolta e uccisa da una folle auto in corsa. Ma come è potuto succedere?

Michela è la giovane mamma di Ragusa che ha perso la vita travolta da un’auto in corsa. Ora lascia il marito e la sua bambina nel dolore.

Michela, la giovane mamma investita nel ragusano

Martina Aprile, 25 sposata e mamma fiera, lavorava in un ristorante noto di Cava D’Aliga. Come tutte le sere stava andando con un collega a gettare la spazzatura, quando ad un certo punto una Lancia Y travolge entrambi a tutta velocità, in un solo secondo.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri e del 118 che per la giovane mamma non hanno potuto fare nulla, mentre per il collega sono riusciti a trasferirlo all’Ospedale: è in gravissime condizioni ma non in pericolo di vita.

L’arresto del guidatore drogato

Il conducente della vettura è rimasto sotto shock per quanto accaduto, poi preso dai Carabinieri e portato in Questura per un interrogatorio.

F.C. – 34 anni – è stato sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato positivo a cocaina e metadone con successivo arresto, per omicidio stradale.

Come hanno confermato le analisi, l’uomo aveva assunto la droga poco prima di mettersi in auto per poi compiere il folle gesto. Ora si attendono l’interrogatorio del giovane e gli aggiornamenti sullo stato di salute del giovane.