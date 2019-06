Ragazzo disperso nel mare a Giulianova: “Tragedia sottovalutata”

Continuano le ricerche del ragazzo disperso nel mare a Giulianova, con pochissime speranze di poterlo trovare vivo. Ecco tutti gli aggiornamenti del triste episodio

Mohamed è il ragazzo disperso nel mare di Giulianova da ieri e non si hanno più notizie di lui. Ora emergono alcuni dettagli sulle ricerche

Le ricerche di Mohamed a Giulianova

Mohamed ha 14 anni e dalla mattina di ieri 24 giugno non si hanno più notizie di lui. Il giovane con un amico ha deciso di entrare in acqua con il materassino, che però si è rovesciato dopo l’arrivo di un’onda.

Un caso estremo, visto che l’amico è rientrato a riva da solo perché Mohamed è scomparso nel nulla. Il giovane – dalle prime indiscrezioni dei media locali e Corriere della Sera – non sa nuotare e ha avuto una recente delicata operazione al cuore.

Le speranze di trovarlo vivo sono molto scarse, ma sin da ieri le motovedette della Capitaneria di Porto – Vigili del Fuoco e un elicottero sono alla ricerca del ragazzo scomparso grazie a sommozzatori, guardia costiera e Croce Rossa.

Le ricerche si sono fermate ieri sera vista la scarsa visibilità per poi riprendere questa mattina all’alba, senza ancora alcun risultato.

Le correnti e il ritardo nei soccorsi

E’ stato ritrovato un costume su uno scoglio, che l’amico potrebbe aver riconosciuto di appartenenza del giovane scomparso.

Ma i soccorritori temono che sia rimasto intrappolato a nord del porto di Giulianova, dove ci sono cubi di cemento e pietre che fanno da rinforzo.

Il giornale locale Emmelle.it, ha evidenziato che l’amico tornando a riva ha lanciato immediatamente l’allarme ma la gravità della situazione sembra stata essere sottovalutata. L’allarme, sempre secondo i media locali, è scattato due ore dopo l’allerta dell’amico.

La Guardia Costiera, nel mentre, ha aperto un fascicolo interno al fine di valutare come siano andate realmente le cose in merito al via dei soccorsi.